Сбербанк разделит номера СМС-оповещений для бизнеса и физлиц

Сбербанк с 1 июля изменит номер СМС-оповещения для корпоративных клиентов с 900 на 0321

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Сбербанк изменит номер, с которого приходят СМС-оповещения корпоративным клиентам, с 900 на 0321, сообщил ТАСС представитель кредитной организации на ПМЭФ.

Номер изменится 1 июля. Номер 900 будет использоваться только для оповещения физических лиц.

Прежде СМС-сообщения от Сбербанка как бизнесу, так и физлицам поступали с номера 900. По словам представителя банка, из-за этого бизнес-уведомления смешивались с сообщениями для частных клиентов, что усложняло работу.

Летом 2022 года Сбербанк повысил стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. Новая цена составила от 40 до 70 руб. в месяц в зависимости от типа карты. Повышение стоимости произошло впервые за 20 лет существования услуги — в банке объяснили решение двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличились как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

