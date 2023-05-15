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Финансы ,  
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Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе и второе в Крыму
В июле откроется отделение для юридических лиц, к лету банк увеличит число банкоматов. Путин говорил, что после введения масштабных санкций российским банкам, избегавшим работы на полуострове, уже «нечего бояться»
Сбербанк SBER ₽229,65 +0,16% Купить
Фото: пресс-служба Сбербанка
Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе в двухэтажном модульном здании для обслуживания физических и юридических лиц с круглосуточной зоной, сообщили РБК в компании.

«Мы ощутили, насколько востребованы сервисы «Сбера» на полуострове. За первые дни работы офиса в Ялте, несмотря на праздники, было проведено более 1,5 тыс. операций. Вскоре новые отделения появятся и в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах», — сказал глава Юго-Западного банка «Сбера» Анатолий Песенников.

«Чем больше финансовых институтов появляется в городе, тем выше становится качество предоставляемых клиентам услуг. Второй важный момент — это инвестиции, которые городу очень нужны, ну и конечно, это новые возможности для нашего малого и среднего бизнеса», — написал он.

Еще один севастопольский офис банка откроется в июле, там будут обслуживать юрлиц. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что к началу туристического сезона в городе увеличится число банкоматов «Сбера».

Первое отделение Сбербанка на полуострове открыли 6 мая, к тому времени в Крыму было установлено около 30 банкоматов, к курортному сезону их количество хотят увеличить до 80.

Сбербанк после присоединения Крыма к России в 2014 году не работал на полуострове. «Пока такие планы непозволительны с точки зрения санкций», — объяснил в 2015 году глава банка Герман Греф.

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После начала Россией военной операции Сбербанк оказался под масштабными международными санкциями. «Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — заметил тогда президент Владимир Путин, указав, что компаниям «нечего бояться» из-за работы в Крыму.

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