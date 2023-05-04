Сбербанк после жалоб назвал два условия для списания бонусов «Спасибо»

О массовых жалобах на списание бонусов и блокировку счетов программы лояльности «Спасибо» написал «Коммерсантъ». В банке назвали обращения от клиентов единичными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Решение о списании бонусов программы «Сберспасибо» принимается только при наличии весомых свидетельств, что клиент нарушил правила или срока действия программы, который составляет два года, истек сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 млн человек», — утверждаютв «Сберспасибо».

Там отметили, что банк проверяет каждое обращение, уведомляет клиентов и оперативно отвечает на все отзывы, публикуемые на портале «Банки.ру».

О массовых жалобах на одностороннее списание бонусов «Спасибо» написал «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы на сайте «Банки.ру». Пользователи заявляют о списаниях бонусов «на десятки и сотни тысяч рублей», говорится в заметке. Жалобы связаны и с блокировкой счетов программы лояльности и восстановлением доступа к ним, пишет издание.

В условиях программы оговаривается возможность аннулировать бонусы в случае, когда клиент получил их, нарушив, по мнению банка, соглашение сторон, сказал газете управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он отметил, что клиент по умолчанию обязуется выполнять определенные действия для участия в программе, а предупреждение о списании бонусов не входит в прямые обязанности банка.

Единой судебной практики по спорам о бонусах нет: иногда суды встают на сторону клиентов, но чаще отклоняют претензии, отмечает издание.

Решением может стать распространение законодательства о защите прав потребителей на программы лояльности, считает партнер коллегии Pen & Paper Сергей Учитель. Это позволит обеспечить надлежащее качество предоставления услуг и полное раскрытие информации о таких программах.

В ЦБ считают, что банкам нужно уделять больше внимания информированию клиентов. Но напомнили, что не вмешиваются в гражданско-правовые отношения банков и клиентов.