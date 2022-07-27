Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет
Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. с 1 августа, сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС. Она составит от 40 до 70 руб. в месяц в зависимости от карты.
«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 руб. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — объяснили в банке.
При этом услуга останется бесплатной для кредитных и некоторых премиальных карт.
После начала военной операции России на Украине Сбербанк попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании и других западных стран. Они заморозили счета банка, ввели запрет на транзакции и обслуживание его корреспондентских счетов в британских банках, а также отключили от международной системы платежных средств SWIFT.
Сбербанк не раз исключал, что санкции могут повлиять на его работу внутри России. При этом приложение онлайн-банка пропало из основных магазинов программ для мобильных устройств — App Store и Google Play.
С 1 июня Сбербанк сократил размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» из-за требования Центробанка ограничить эквайринговую комиссию. Теперь клиенты получают 0,3% вместо 0,5% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».
Тогда же банк повысил сумму ежемесячных трат для начисления повышенных баллов — с 15 тыс. до 25 тыс. руб. Однако оставил программу начисления бонусов прежней при покупках в экосистеме «Сбера».
С 1 июня «Сбербанк» ввел комиссию за «стягивание» денег через другие банки. Она составляет 1,25%, банк может списать минимум 30 руб., максимум — 150 руб.