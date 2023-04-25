Минфин оценил расходы на софинансирование долгосрочных сбережений

На поддержку долгосрочных сбережений граждан планируется ежегодно тратить не более 10 млрд руб. Если программа заработает с 2024 года, то по ее условиям софинансирование будет осуществляться самое позднее до 2029-го включительно

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин России ожидает, что расходы федерального бюджета на софинансирование взносов граждан в системе долгосрочных сбережений составят ежегодно не более 10 млрд руб. в течение пяти лет. Такие данные содержатся в сопроводительных материалах к законопроекту о долгосрочных сбережениях, которые изучил РБК. Законопроект 24 апреля был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой комиссии и подтвердили в пресс-службе Минфина.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, добавили в пресс-службе.

Министр финансов Антон Силуанов заявил в понедельник, 24 апреля, на марафоне российского общества «Знание», что проект «прошел все процедуры в правительстве» и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Коротко о проекте Программа формирования долгосрочных сбережений является добровольной, участвовать можно с 18 лет, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Копить можно в интересах другого человека, например ребенка. Стартовый взнос гражданин определяет сам, его сумма не ограничена. В долгосрочные сбережения можно переводить ранее сформированные (до заморозки 2014 года) пенсионные накопления. Можно заключить неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений, внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 млн руб. (плюс величина пенсионных накоплений, если они переведены в программу, и/или софинансирования со стороны государства). Выплаты могут быть пожизненные и срочные. Минимальный срок заключения договора — 15 лет, после чего можно начать получать периодические выплаты (или раньше, если участник достиг возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). С помощью долгосрочных сбережений можно будет копить на «глобальные жизненные задачи», например покупку квартиры, или открыть счет при рождении ребенка, чтобы копить на его будущее, сказал 24 апреля Силуанов.

Как государство будет поддерживать долгосрочные сбережения

Расходы федерального бюджета на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений в виде дополнительного стимулирующего взноса в течение пяти лет прогнозно могут составить до 10 млрд руб. ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Каждый участник программы сможет получить от государства максимум 108 тыс. руб. за три года (по 36 тыс. руб. в год) в качестве софинансирования. Объем софинансирования отличается в зависимости от доходов человека — чем он ниже, тем выше уровень господдержки. Тем, у кого среднемесячный доход составляет менее 80 тыс. руб., государство удвоит вложения (но внесет не более 36 тыс. руб.). Самый низкий коэффициент софинансирования предусмотрен для тех, чей средний доход превышает 150 тыс. руб. в месяц. Их государство поддержит из расчета 1 руб. из бюджета на 4 руб. гражданина. Взнос участника не может быть меньше 2 тыс. руб. в год.

Для получения софинансирования нужно будет вступить в программу в 2024–2026 годах (если она заработает, как и планируется, с 1 января 2024 года). В таком случае софинансирование будет осуществляться самое позднее до 2029 года (включительно).

Если, например, средний софинансирующий взнос государства составит 10 тыс. руб., то, исходя из финансово-экономического обоснования, 10 млрд руб. в год покроет софинансирование для 1 млн участников.

Низкий уровень софинансирования — это ахиллесова пята таких программ, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В том числе по этой причине не было хорошего результата у программы софинансирования пенсий, действовавшей в конце 2000-х годов, когда стандартный объем софинансирования был всего 12 тыс. руб., отмечает он.

Кроме того, предполагаются расходы на доработку информационных систем Фонда пенсионного и социального страхования в части обмена информацией с НПФ. Работы предлагается проводить за счет средств, предусмотренных на развитие ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Программа долгосрочных сбережений позволит не только «надежно хранить сбережения», но и «хорошо заработать», считает Силуанов. «Если мы вклад откроем сейчас в коммерческом банке, получим 6–7% максимум. Но если мы вложим ваши сбережения в государственные ценные бумаги, можно получить 10% и более», — сказал он 24 апреля.

Сколько вкладчиков можно в теории привлечь

Пенсионные накопления, которые теоретически можно использовать в новой программе долгосрочных сбережений, есть более чем у 70 млн россиян, следует из данных ЦБ и Соцфонда. Из них 36,6 млн держат деньги (на общую сумму 2,9 трлн руб.) в НПФ, а остальные относятся к так называемых молчунам: эти лица раньше не подавали заявления о переводе своих накоплений в НПФ, и их средства находятся в государственной управляющей компании (ВЭБ.РФ).

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту следует, что до 25 млн «молчунов» могли бы перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. Соцфонд является страховщиком примерно для 37 млн человек (по состоянию на 1 января 2023 года) с пенсионными накоплениями в объеме 2,1 трлн руб., но из них для 12 млн уже установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

«Все клиенты системы обязательного пенсионного страхования являются целевой аудиторией программы долгосрочных сбережений», — сообщили в пресс-службе Минфина, добавив, что это «простой и понятный сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций».

По прогнозам авторов проекта, при условии «активной информационной кампании» со стороны НПФ наибольший риск массового перевода пенсионных накоплений из государственной управляющей компании в негосударственные фонды придется на 2026 год. Тогда перейти в новую программу могут от 4 млн до 5 млн человек с общей суммой пенсионных накоплений 400 млрд руб. Минфин отмечает, что объем ликвидных активов, в которые инвестированы пенсионные накопления под управлением ВЭБ.РФ, — 900 млрд руб. плюс потенциальный приток средств от этих активов (например, через купоны) — способен позволить покрыть обязательства госкорпорации по переводу средств всех желающих в программу долгосрочных сбережений и по выплатам гражданам, достигшим пенсионных оснований.

Разработчики не предлагают официальных оценок, сколько человек в целом могут вступить в программу добровольных сбережений. «В 2018 году и после в ВШЭ делались достаточно хорошие исследования, в которых оценивалась возможная аудитория добровольных программ пенсионных накоплений. Оценки в разных вариантах были — от 7 млн до 12 млн человек. Вряд ли с 2018 года что-то сильно изменилось», — замечает Табах.

Основная проблема с данной программой — то, что она изначально финансовая, инвестиционная, сберегательная, а не пенсионная, при этом администрировать ее будут негосударственные пенсионные фонды, считает Табах. «Есть ощущение, что если эта программа не будет существенно доработана, то она, скорее всего, будет работать значительно хуже, чем уже существующие индивидуальные инвестиционные счета», — предупреждает он.

«У людей за многие годы накопилось недоверие к тому, что государство будет бережливо относиться к их сбережениям. Надо научиться государству, его уполномоченным органам выполнять свои обещания. А пока мы видим противоположное: каждое поколение теряет деньги», — говорит профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, пока программа плохо объяснена гражданам, а гарантии нужно повысить, чтобы программа «была в реальном инфляционном процессе».