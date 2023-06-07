Советник «Росэнергоатома» Карчаа: МАГАТЭ усилит миссию на Запорожской АЭС в несколько раз

МАГАТЭ после прорыва плотины усилит миссию на ЗАЭС в несколько раз

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) увеличит количество своих инспекторов на Запорожской АЭС в несколько раз, сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

О том, что организация намерена усилить присутствие на Запорожской АЭС, накануне сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Такое решение МАГАТЭ приняло после разрушения плотины Каховской ГЭС и падения уровня воды в Каховском водохранилище. Вода оттуда подавалась на АЭС для охлаждения.

Гросси объявил, что лично возглавит ротацию миссии на следующей неделе. Карчаа пообещал, что российская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности миссии.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать. Москва и Киев обвинили в подрыве Каховской ГЭС друг друга и потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Представитель Запорожской АЭС в разговоре с РБК говорил, что, по оценкам МАГАТЭ, рисков для безопасности станции сейчас нет. Существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев, пояснял он. При этом Гросси говорил, что если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее для АЭС больше будет нельзя.

Представитель ЗАЭС говорил днем 6 июня, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м. При этом к утру 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Энергодара, где находится Запорожская АЭС, понизился на 3,5 м, говорил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.