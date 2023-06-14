Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесли на сутки
Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси перенесли с 14 на 15 июня, сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Причин он не уточнил.
Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет, что Гросси должен был отправиться на станцию в среду после переговоров в Киеве, но поездку пришлось отложить на несколько часов по соображениям безопасности.
В Киеве Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МАГАТЭ рассказал, что представил украинскому лидеру «программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования».
Теперь Гросси планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС после наводнения из-за прорыва на Каховской ГЭС, который произошел 6 июня. В МАГАТЭ говорили, что угроза ядерной безопасности отсутствует, но агентство все равно решило усилить присутствие на ЗАЭС после случившегося.