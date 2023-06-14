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Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесли на сутки

Поездку Гросси на Запорожскую АЭС перенесли на 15 июня по соображениям безопасности
Reuters пишет, что поездку Гросси на ЗАЭС отложили по соображениям безопасности. В Росэнергоатоме заявили, что глава МАГАТЭ посетит станцию завтра
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси перенесли с 14 на 15 июня, сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Причин он не уточнил.

Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет, что Гросси должен был отправиться на станцию в среду после переговоров в Киеве, но поездку пришлось отложить на несколько часов по соображениям безопасности.

В Киеве Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МАГАТЭ рассказал, что представил украинскому лидеру «программу помощи на основе ядерных технологий, применяемых в здравоохранении, а также помощи в сфере продовольственной безопасности, безопасности обеспечения питьевой водой, здоровья животных, земле- и водопользования».

Теперь Гросси планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС после наводнения из-за прорыва на Каховской ГЭС, который произошел 6 июня. В МАГАТЭ говорили, что угроза ядерной безопасности отсутствует, но агентство все равно решило усилить присутствие на ЗАЭС после случившегося.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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