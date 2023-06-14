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Захарова назвала власти Украины «группой клоунов под эгидой НАТО»

Представитель МИД России Захарова назвала власти Украины группой клоунов под эгидой НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о российской военной операции на Украине.

Столтенберг назвал начало боевых действий «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду». По его мнению, мир станет опаснее, если Россия победит.

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала в ответ Захарова.

Западные политики неоднократно заявляли о необходимости не дать России победить на Украине. «Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не расширить этот конфликт», — говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также называл поражение Москвы «делом государственной важности» для всей Европы.

Столтенберг заявлял, что «если [президент России Владимир] Путин победит на Украине, это будет посланием для него и других авторитарных лидеров, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят». Такой исход, по его мнению, сделает западные страны более уязвимыми.

Президент России Владимир Путин убежден, что победа Москвы неизбежна, так как в ее основе лежат «единство и сплоченность» российского народа, мужество и героизм бойцов, а также работа оборонно-промышленного комплекса.

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Мария Захарова НАТО Йенс Столтенберг
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