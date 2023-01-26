Медведев написал о психологических проекциях «галлюцинирующего существа»

Президент Украины объявил, что ему не о чем говорить с Путиным, чтобы добиться новых подачек от Запада, написал Дмитрий Медведев. В очередном послании он назвал Владимира Зеленского галлюцинирующим существом и цирковой собачкой

Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / Sputnik / Reuters)

Дмитрий Медведев в Telegram прокомментировал заявление Владимира Зеленского, что ему «неинтересно встречаться» и разговаривать с Владимиром Путиным.

«Есть у не очень здоровых людей такое свойство — наделять других своими фобиями и проблемами. Этакая психологическая проекция, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому», — начал свой пост Медведев.

Далее он перешел к «нелепой опереточной фигурке в зеленой засаленной футболке», которая «зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег». «Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», — считает Медведев.

«Бессмысленные заявления» Зеленского, которого замглавы Совбеза называет «не клоуном уже, а просто цирковой собачкой», служат «обоснованием для новых подачек». «Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится», — так, по мнению Медведева, следует интерпретировать слова Зеленского.

Автор также употребляет такие эпитеты, как «пудель у ног дрессировщика», «существо с важным хрипловатым тоном», «пациент из палаты 404», «галлюцинирующее существо в зеленой майке» и др.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заявил, что ему «неинтересно встречаться, неинтересно говорить» с президентом России Владимиром Путиным. «Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал украинский лидер. И снова сообщил, что конфликт завершится, когда российские войска покинут украинскую территорию.

В 2021 году и в 2022-м до начала российской военной операции на Украине, а также вскоре после ее начала Зеленский неоднократно заявлял, что хотел бы провести прямые переговоры с Путиным. Переговоры об урегулировании прекратились в мае прошлого года.

После того как на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав России, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

Осенью Зеленский представил так называемую формулу мира с перечнем условий для завершения конфликта. Среди них упоминался вывод российских войск. В то же время украинский президент отказался вести переговоры с Россией, потому что «не понимает, с кем и о чем их вести».

Комментируя заявления Зеленского, что он не хочет вести переговоры с Путиным, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сам Зеленский не собирался выполнять свои предвыборные обещания — закончить конфликт в Донбассе и следовать минским соглашениям — и «готовился к войне». «Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом [в дискуссиях] для президента Путина», — сказал Песков.