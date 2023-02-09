Моравецкий назвал победу над Россией «делом государственной важности»

Премьер Польши назвал военные действия на Украине «экзистенциальной угрозой» для республики и всей Европы

Матеуш Моравецкий (Фото: Darek Delmanowicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Победа над Россией на Украине стала «делом государственной важности» как для Польши, так и для всей Европы, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, военные действия на Украине представляют

прежде всего «экзистенциальную угрозу» для Польши и всей Европы. Польша не выбирала свое местоположение на карте, но полностью осознает ответственность, которую влечет за собой ее географическое положение, отметил премьер.

«Победа над Россией — и польская, и европейская государственная цель», — сказал он.

Моравецкий уверен, что Россия может положить конец конфликту «уже сегодня». В мире есть место для страны, но она не может быть «имперской Россией, путинской Россией», подчеркнул глава правительства.

В середине января канцлер Германии Олаф Шольц называл поражение России на Украине условием завершения конфликта. «Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть», — говорил он. Президент США Джо Байден при этом считает, что президент Владимир Путин «уже потерял Украину». Путин, по его словам, рассчитывал на «распад НАТО» и поддержку всех русскоязычных украинцев, однако этого не произошло.

Президент России убежден, что победа Москвы неизбежна, так как в ее основе лежат «единство и сплоченность» российского народа, мужество и героизм бойцов, а также работа оборонно-промышленного комплекса.