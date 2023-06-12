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В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС может качать воду из Каховского водохранилища

МАГАТЭ: ЗАЭС может продолжать качать воду для охлаждения из Каховского водохранилища

Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему может забирать воду для охлаждения из Каховского водохранилища, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС (ЗТЭС), где находятся насосы, упал с 17 до 11,27 м, сообщили в агентстве.

«При текущем уровне воды в водохранилище в районе ЗТЭС водяные насосы продолжают работать», — отметили в МАГАТЭ. При этом там уточнили, что настоящее время насосы не работают постоянно, так как канал Запорожской ТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены, запасов воды там хватит для охлаждения на несколько месяцев.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Для охлаждения реакторов на станции используется вода из него. Также существуют запасные способы подачи охлаждающей воды, в том числе через подземные скважины, через русла небольших рек. говорил директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Гросси, в свою очередь, пояснял CNN, что реактор охлаждают благодаря резервуарам и внутренним каналам в охлаждающей системе, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. В тот же день представитель Запорожской АЭС сообщил РБК, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС не изменился (тогда он достигал 16,67 м). При этом Гросси утверждал, что если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше будет нельзя.

Пруд-охладитель не связан напрямую с руслом реки, поэтому «залповое» снижение уровня воды в водохранилище существенно не влияет на уровень воды в пруду-охладителе, пояснял Лихачев.

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После разрушения плотины Каховской ГЭС населенные пункты на обоих берегах Днепра оказались затоплены. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга и объявили эвакуацию населения. В МАГАТЭ заявили 6 июня, что угроза для ядерной безопасности отсутствует. Однако агентство решило усилить присутствие на ЗАЭС.

Теги
Каховская ГЭС водохранилище Запорожская АЭС
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