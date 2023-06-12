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Замглавы МИД Украины попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2

Замглавы МИД Украины Мельник: Германия должна утроить поставки танков Leopard 2 Киеву
Замглавы украинского МИДа заявил, что к настоящему времени Украине было передано 18 танков Leopard 2, но их количество можно утроить. Как отмечает Tagesspiegel, как минимум две партии в Германии поддерживают это предложение
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press)

В свете украинского контрнаступления Германии необходимо усилить военную поддержку Украины, в том числе предоставить больше танков Leopard 2, бронетранспортеров и бронемашин. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил замглавы украинского МИДа, бывший посол в Германии Андрей Мельник.

По его словам, к настоящему времени Киеву было передано 18 танков Leopard 2 из более 300, которые состоят на вооружении Германии. Дипломат считает, что бундесвер «без угрозы для собственной безопасности» может утроить количество переданных машин Украине. Мельник также попросил передать Украине еще 60 боевых машин пехоты Marder.

Как отмечает Tagesspiegel, требования Мельника поддерживают в ХДС («Христианско-демократический союз Германии») и СвДП (Свободная демократическая партия Германии, входит в правящую коалицию). В частности, с требованием передать Киеву больше танков выступили немецкий генерал, член партии ХДС Родерих Кизеветтер и депутат от СвДП Маркус Фабер. В то же время представитель по внешней политике парламентской группы СДПГ (социал-демократы, крупнейшая партия ФРГ) Нильс Шмид указал, что Германия уже значительно расширила военную помощь Украине и недавно предоставила пакет помощи на €2,7 млрд.

Кроме танков, Мельник призвал Германию принять «стратегического решение» в вопросе поставок Украине западных истребителей и передать Киеву часть из более чем 130 немецких самолетов.

В первые недели российской спецоперации на Украине Германия отказывалась поставлять Киеву тяжелые вооружения. Однако в апреле 2022 года немецкий бундестаг обратился к правительству с просьбой начать поставки такого вооружения. С тех пор Украине были переданы системы ПВО IRIS-T, танки Gepard, Leopard и новейшие Leopard 2 — первые 18 из них прибыли на Украину в марте.

Как в мае сообщал Bloomberg, теперь Берлин готовится заключить контракт на поставку такого же количества танков для замены отправленных с опционом еще 105 машин. Сумма заказа составит €2,9 млрд. Помимо Германии, танки Leopard различных модификаций Украине обещали передать Дания, Нидерланды, Польша, Германия, Канада и другие западные страны.

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Российские власти не раз критиковали передачу западной военной техники Украине. О том, что на фронте в зоне боевых действий в ДНР появились танки Leopard, переданные Украине западными странами, сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

Замглавы МИД Украины попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2
Замглавы МИД Украины попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2

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Илья Пламенев Илья Пламенев
танк Leopard Военная операция на Украине МИД Украины Германия истребители
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