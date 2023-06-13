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Российские войска не дали ВСУ вклиниться в оборону южнее Артемовска

Минобороны: ВСУ не смогли вклиниться в оборону российских войск вблизи Артемовска
Российский военнослужащий в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Российский военнослужащий в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении (Фото: РИА Новости)

Российские войска отразили две атаки ВСУ южнее Артемовска за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«В течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — говорится в сообщении. Во время боев российские военные уничтожили до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В Минобороны также сообщили об отражении атак украинских подразделений в районе Макаровки, Ровнополя и Пречистовки в ДНР. ВСУ потеряли там до 275 военных, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь автомобилей и гаубицу «Мста-Б», отметили в министерстве.

Минобороны России объявило о контроле над Артемовском в конце мая. После этого врио главы ДНР Денис Пушилин говорил о попытках украинских военных вернуть утраченные позиции. 6 июня в военном ведомстве сообщили о четырех отбитых попытках ВСУ наступать вблизи Артемовска.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления, отметив, что «ни на одном из участков противник успеха не имел». На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ ведут контрнаступление против российских войск.

Теги
Артёмовск (Бахмут) Минобороны ДНР Украина оборона
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