Российские войска не дали ВСУ вклиниться в оборону южнее Артемовска

Российский военнослужащий в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении (Фото: РИА Новости)

Российские войска отразили две атаки ВСУ южнее Артемовска за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«В течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено», — говорится в сообщении. Во время боев российские военные уничтожили до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В Минобороны также сообщили об отражении атак украинских подразделений в районе Макаровки, Ровнополя и Пречистовки в ДНР. ВСУ потеряли там до 275 военных, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь автомобилей и гаубицу «Мста-Б», отметили в министерстве.

Минобороны России объявило о контроле над Артемовском в конце мая. После этого врио главы ДНР Денис Пушилин говорил о попытках украинских военных вернуть утраченные позиции. 6 июня в военном ведомстве сообщили о четырех отбитых попытках ВСУ наступать вблизи Артемовска.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления, отметив, что «ни на одном из участков противник успеха не имел». На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ ведут контрнаступление против российских войск.