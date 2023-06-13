HS сообщил о гибели на Украине первого добровольца из Финляндии

В ходе вооруженного конфликта на Украине погиб первый гражданин Финляндии. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Погибший 30-летний мужчина был добровольцем и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, а также занимался оказанием медицинской помощи. В частности, погибший принимал участие в боях за Артемовск (Бахмут).

Мужчина, имя которого не называется, прибыл на Украину вскоре после начала боевых действий. Подробности его гибели на сообщаются. Семья погибшего отказалась дать комментарии.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли в Минобороны Украины, однако The New York Times назвала эту цифру завышенной.

В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников. До этого в Минобороны говорили, что среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран. Ведомство не раз сообщало об ударах по пунктам дислокации наемников на Украине.