Путин вопросом «ради чего?» прокомментировал удары ВСУ по жилым районам

Президент Владимир Путин не увидел военного смысла в ударах ВСУ по жилым районам

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал удивительными и не имеющими военного смысла удары украинской армии по жилым районам и гуманитарным объектам. Об этом он сказал во время беседы с лауреатами государственных премий. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», — заявил он.

О ракетных ударах со стороны Украины неоднократно сообщали в Донецкой и Луганской народных республиках. В частности, атакам ВСУ подвергались жилые кварталы Донецка и Луганска, в отдельных случаях это приводило к жертвам.

Регулярным обстрелам со стороны Украины подвергаются приграничные регионы России, в том числе Курская, Брянская и Белгородская области. Шебекинской район в мае—июне регулярно попадает под массированные удары, что приводит к разрушениям.

В Кремле заявляли, что российские войска наносят удары по инфраструктуре на Украине, которая прямо или косвенно относится к военной. В Минобороны подчеркивали, что не атакуют гражданскую инфраструктуру. При этом в ведомстве обвиняли ВСУ в использовании гражданских объектов для военных целей.