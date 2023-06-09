Медведев заявил о «крови миллионов погибших» на руках лидеров США

Зампред Совбеза России перечислил 11 конфликтов, в которых приняли участие США после окончания Второй мировой войны. По его словам, кровь миллионов погибших на руках американских президентов и «сумасшедших стариков»

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Ни один крупный региональный конфликт после Второй мировой войны не обходился без участия США, кровь миллионов погибших на руках американских президентов. Об этом в своем англоязычном Twitter заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В частности, политик перечислил 11 конфликтов, в которых приняли участие США после окончания Второй мировой войны. Список выглядит следующим образом:

1950 — США возглавляют интервенцию сил ООН во время Корейской войны;

1954 — США участвуют в военном перевороте в Гватемале и последующей интервенции;

1961 — США начинают операцию в заливе Свиней с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе;

1964 — США массово втягиваются во вьетнамскую войну;

1981 — США разжигают гражданскую войну в Никарагуа;

1989 — США вторгаются в Панаму;

1999 — война НАТО против Югославии;

2001 — США начинают войну в Афганистане;

2003 — США начинают войну в Ираке;

2011 — первая интервенция НАТО в Ливию;

2014 — США и их союзники вторгаются в Сирию;

2015 — вторая интервенция НАТО в Ливию.

«Список далеко не полный, но весьма показательный. Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских «благодетелей». Результат — миллионы погибших людей. Их кровь на руках всех американских президентов, различных коррумпированных ублюдков и других сумасшедших стариков из администрации США и Конгресса США», — подчеркнул Медведев.

В то же время, по его словам, у «некоторых маразматиков» вроде нынешнего президента США Джо Байдена «хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий». «Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!» — заключил зампред Совбеза.

После начала российской спецоперации Медведев неоднократно подвергал резкой критике как власти Украины, так и западные страны. Он обвинял США в развязывании конфликта и грозил возможным ответом России. В конце мая политик исключил переговоры России и Украины, пока у власти в Киеве находится Владимир Зеленский. В то же время он отмечал, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, и призывал уничтожить «саму природу нацистской власти в Киеве».

С обвинениями в адрес США после начала конфликта также выступал российский президент Владимир Путин. В августе он говорил, что США и другие западные страны реализовали «антироссийский» проект и пытаются затянуть начавшийся конфликт. «Они (страны Запада. — РБК) уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии <...> Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — отмечал президент.