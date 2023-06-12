Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Армия России начала контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Его слова приводит «РИА Новости».

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — сказал он. Рогов добавил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ.

Накануне Рогов сообщал, что на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои. По его словам, подразделения украинской армии пытаются окружить российских военных на Времевском выступе, ударяя по флангам. Рогов утверждал, что группировка украинских войск на запорожском направлении насчитывает свыше 100 тыс. человек, но в наступлении участвует сравнительно небольшая группа. Основные резервы ВСУ, по словам чиновника, рассредоточены в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Днепропетровской областей. 10 июня Рогов сообщал, что ВСУ начнут «новый штурм» на запорожском направлении в ближайшее время.

8 июня в Минобороны России сообщали, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении. В тот же день о начале украинского контрнаступления сообщили The Washington Post и ABC, ссылаясь на военных и украинских чиновников. Об украинском наступлении позже сообщил и президент России Владимир Путин, который отметил, что ни на одном участке ВСУ не достигли поставленных целей.