Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Наследство Берлускони оценили в €4 млрд Финансы, 17:31
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры Политика, 17:12
Зеленский перенес дату Дня Победы на Украине Политика, 16:52
Чемпионат Европы по фигурному катанию после отказа Венгрии отдали Литве Спорт, 16:46
Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа Политика, 16:38
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:36
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Путин в день России вручил госпремии и медали Героев труда Общество, 16:16
Боррель назвал возможные сроки мирных переговоров по Украине Политика, 16:07
В Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными Общество, 15:59
Guardian узнала о планах Гвардиолы уйти из «Манчестер Сити» в 2025 году Спорт, 15:51
Похороны Берлускони пройдут в кафедральном соборе Милана Политика, 15:46
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
Raytheon Technologies передаст Украине еще пять ЗРК Patriot Политика, 15:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа

Рогов: российская армия начала контратаку в районе Времевского выступа в Запорожье
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Армия России начала контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Его слова приводит «РИА Новости».

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — сказал он. Рогов добавил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ.

Накануне Рогов сообщал, что на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои. По его словам, подразделения украинской армии пытаются окружить российских военных на Времевском выступе, ударяя по флангам. Рогов утверждал, что группировка украинских войск на запорожском направлении насчитывает свыше 100 тыс. человек, но в наступлении участвует сравнительно небольшая группа. Основные резервы ВСУ, по словам чиновника, рассредоточены в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Днепропетровской областей. 10 июня Рогов сообщал, что ВСУ начнут «новый штурм» на запорожском направлении в ближайшее время.

8 июня в Минобороны России сообщали, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении. В тот же день о начале украинского контрнаступления сообщили The Washington Post и ABC, ссылаясь на военных и украинских чиновников. Об украинском наступлении позже сообщил и президент России Владимир Путин, который отметил, что ни на одном участке ВСУ не достигли поставленных целей.

Теги
Запорожье ВСУ Украина Владимир Рогов Запорожская область
Материалы по теме
Рогов заявил об обстреле фермерского хозяйства в Запорожской области
Политика
Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком
Политика
Украинские военные сообщили о потере шести американских БМП в Запорожье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter