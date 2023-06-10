Рогов предупредил о «жаркой ночи» на запорожском направлении

Рогов: ВСУ несколько часов ведут обстрел на Ореховском и Пологовском участках в Запорожье

Вооруженные силы Украины несколько часов ведут обстрел на Ореховском и Пологовском участках в Запорожской области, а также готовят «новый штурм», заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Параллельно на минимальном удалении от ЛБС [линии боевого соприкосновения] противником проводится переброска бронетехники и живой силы», — написал Рогов.

Он предположил, что в ближайшее время ВСУ начнут «новый штурм». Российские военные, как отметил Рогов, находятся в полной боевой готовности на своих позициях. «Ночь будет жаркой», — добавил он.

В ночь на 8 июня ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России позднее в тот же день. Однако «силами разведки противник был своевременно обнаружен» и остановлен на всех направлениях, добавили в ведомстве. Рогов тогда заявил, что российские военные отбили «три вала» украинского наступления.

В тот день Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к президенту Владимиру Зеленскому, сообщили, что украинское контрнаступление началось.

9 июня президент России Владимир Путин тоже заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако, по его словам, ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.