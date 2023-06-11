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Рогов сообщил о тяжелых боях на стыке Запорожской области и ДНР

Владимир Рогов: на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Как рассказал Рогов, подразделения украинской армии пытаются окружить российских военных на Времевском выступе, ударяя по флангам. «В результате маневров противника наши бойцы были вынуждены в очередной раз выйти из н.п. Нескучное», — заявил Рогов, отметив, что поселок находится в низине, поэтому удерживать его под огнем артиллерии противника сложно.

По оценке Рогова, группировка украинских войск на запорожском направлении насчитывает свыше 100 тыс. человек. Он отметил, что в наступлении участвует сравнительно небольшая группа, а основные резервы ВСУ рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областей.

Накануне Рогов заявил, что армия Украины в Запорожской области проводит переброску бронетехники и живой силы. Он предположил, что в ближайшее время ВСУ начнут «новый штурм». Российские военные, как отметил Рогов, находятся в полной боевой готовности на своих позициях.

8 июня в Минобороны России заявили, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении. В тот же день о начале украинского контрнаступления сообщили The Washington Post и ABC, ссылаясь на военных и украинских чиновников. Об этом же позже сказал президент России Владимир Путин. При этом он заявил, что ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.

Запорожская область вместе с Херсонской, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Власти Украины и страны Запада не признают итоги голосования. Административный центр Запорожской области — город Запорожье — остается под контролем Украины.

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Рогов сообщил о тяжелых боях на стыке Запорожской области и ДНР
Рогов сообщил о тяжелых боях на стыке Запорожской области и ДНР

Теги
Владимир Рогов Запорожская область ДНР ВСУ
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