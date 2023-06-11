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Рогов сообщил об обстреле Токмака из «Градов»

Рогов: Токмак попал под обстрел из систем залпового огня «Град»

Город Токмак поздно вечером попал под обстрел из реактивных систем залпового огня, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Били по району центральной площади», — написал он.

По его словам, по предварительным данным, украинские военные огонь вели из РСЗО «Град» «с использованием неуправляемых дальнобойных снарядов западного образца».

Рогов также сообщил о попытках украинских войск «продвигаться в низине» на стыке Запорожской области и ДНР «с дальнейшим выходом на рубежи поселка Старомлыновка». Российская авиация и артиллерия наносят удары по противнику, добавил он. «Идут тяжелые бои», — отметил представитель запорожской администрации.

В ночь на 8 июня Рогов писал о взрывах в Токмаке. По его словам, предварительно по городу был нанесен «массированный удар» из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Позднее он говорил, что российские военные «удерживают позиции в активной обороне» между Ореховым и Токмаком и называл возобновление атак «четвертым валом». До этого представитель запорожской администрации сообщал о «трех валах» наступления украинских войск. Он утверждал, что Вооруженные силы Украины безуспешно предпринимают попытки прорвать российскую линиюоборону.

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Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя.

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Запорожская область Владимир Рогов обстрел
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