Рогов сообщил об обстреле Токмака из «Градов»

Город Токмак поздно вечером попал под обстрел из реактивных систем залпового огня, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Били по району центральной площади», — написал он.

По его словам, по предварительным данным, украинские военные огонь вели из РСЗО «Град» «с использованием неуправляемых дальнобойных снарядов западного образца».

Рогов также сообщил о попытках украинских войск «продвигаться в низине» на стыке Запорожской области и ДНР «с дальнейшим выходом на рубежи поселка Старомлыновка». Российская авиация и артиллерия наносят удары по противнику, добавил он. «Идут тяжелые бои», — отметил представитель запорожской администрации.

В ночь на 8 июня Рогов писал о взрывах в Токмаке. По его словам, предварительно по городу был нанесен «массированный удар» из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Позднее он говорил, что российские военные «удерживают позиции в активной обороне» между Ореховым и Токмаком и называл возобновление атак «четвертым валом». До этого представитель запорожской администрации сообщал о «трех валах» наступления украинских войск. Он утверждал, что Вооруженные силы Украины безуспешно предпринимают попытки прорвать российскую линиюоборону.