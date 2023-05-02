Владимир Путин и Александр Беглов (слева) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин открыл трамвайное движение в Мариуполе в формате видеосвязи, сообщается на сайте Кремля. В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, врио главы ДНР Денис Пушилин и мэр Мариуполя Олег Моргун.

«Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере», — заявил Путин на церемонии открытия.

Он добавил, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализовался с помощью правительства Санкт-Петербурга. Путин поблагодарил российские регионы, «которые оказывают поддержку новым субъектам» России, и уточнил, что «предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления».

В декабре 2022 года Путин поручил кабинету министров подготовить программу социально-экономического развития новых регионов, чтобы они вышли на общероссийский уровень к 2023 году. Согласно плану президента, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская область должны стать «единым целым со всей страной» по ключевым вопросам экономики, социальной сферы и в области управления.

Новые регионы вошли в состав России в конце сентября по итогам референдумов. Путин подписал договор о присоединении этих территорий к России на правах новых субъектов, а затем законы о ратификации этих договоров. В Киеве заявили, что это нарушение суверенитета Украины.