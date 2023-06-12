В Пакистан прибыла первая в истории партия нефти из России

Первая в истории партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи, 12 июня начнется ее разгрузка, сообщил в Twitter премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

«Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — написал он.

Шариф заявил о «знаменательном дне» для Пакистана. Страна, по его словам, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности». Поставки российской нефти в республику положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

О том, что Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» о поставках российской нефти и нефтепродуктов, замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил в январе. Газета The News International ранее утверждала, что Пакистан запросил скидку в 30–40% во время переговоров в Москве, однако они закончились безрезультатно. The Express Tribune писала со ссылкой на источники, что Россия сомневается в намерениях Пакистана заключить долгосрочное соглашение, и поэтому для начала решила поставить одну партию нефти.

В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал, что страна приобрела у России первую партию нефти со скидкой, заплатив за нее в долларах. Он заверил, что руководство республики заинтересовано заключить с Россией долгосрочную сделку по покупке нефти за юани. Тогда же он сообщил, что первая партия нефти должна прибыть в Пакистан в течение месяца.

Россия переориентировала поставки нефти на азиатские рынки после введения западных санкций. С декабря начал действовать потолок цен на российское сырье на уровне $60, предельную цену одобрили страны G7 («большая семерка», Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), Австралия и Евросоюз. Кроме того, ЕС запретил поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Российские власти считают западные санкции незаконными. На фоне ограничений Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, говорил в конце апреля вице-премьер Александр Новак.