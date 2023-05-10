Пакистан заявил о желании оплачивать поставки российской нефти в юанях

Пакистан заказал у России одну партию нефти и выразил готовность заключить долгосрочный контракт. Исламабад хотел бы, чтобы операции проводились не в долларах, а в юанях

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Пакистан заинтересован заключить с Россией долгосрочную сделку по покупке нефти за юани, сообщил министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан, передает Bloomberg.

По словам министра, Пакистан уже заказал одну партию нефти у России, но заплатил за нее в долларах. Теперь же Исламабад хотел бы, чтобы дальнейшие покупки производились в юанях, учитывая, что у него есть соглашение о валютном свопе с Китаем (их Центробанки договорились о взаимном обмене валют по фиксированным курсам), отметил Дастгир Хан.

«Мы надеемся, что, если удастся заключить долгосрочное соглашение, оно будет предусматривать транзакции в пакистанских рупиях и китайской валюте. И возможно, этот валютный своп должен стать более масштабным, чтобы мы могли воспользоваться другими возможностями, которые могут возникнуть», — сказал министр.

Хан добавил, что первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в течение месяца, ее страна приобрела со скидкой.

О том, что Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» о поставках российской нефти и нефтепродуктов, замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил в январе. Несколькими месяцами ранее пакистанская газета The News International писала, что страна запросила 30–40-процентную скидку во время переговоров в Москве, но тогда обсуждение закончилось безрезультатно. По словам источников The Express Tribune, Россия сомневается в намерениях Пакистана заключить долгосрочное соглашение, поэтому решила для начала импортировать одну партию нефти.

Россия переориентировала поставки нефти на азиатские рынки после западных санкций. С декабря действует потолок цен на российское сырье на уровне $60, предельная цена одобрена в G7, Евросоюзе, Австралии. Кроме того, ЕС запретил поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Российские власти считают западные санкции незаконными. На фоне ограничений Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, сообщил в конце апреля вице-премьер Александр Новак.