Экс-премьер Пакистана: «Мы хотели дешевую нефть из России, как в Индии»

Экс-премьер Пакистана Хан заявил, что страна хотела бы получать нефть из России, как Индия

Отсутствие поставок из России бывший премьер-министр страны Имран Хан связал с объявленным его правительству вотумом недоверия

Имран Хан (Фото: Akhtar Soomro / Reuters)

Пакистан хотел бы импортировать дешевую российскую нефть, как это делает Индия, заявил бывший премьер-министр страны Имран Хан, пишет газета The Times of India.

«Мы хотели получать дешевую российскую сырую нефть, как Индия, но этого не случилось, так как, к сожалению, мое правительство пало из-за вотума недоверия», — сказал он в видеообращении к нации.

Импорт сырой нефти из России в Индию в марте достиг нового максимума — 1,64 млн барр. в день, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Россия шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. В месячном исчислении рост оказался незначительным по сравнению с 1,62 млн барр. в день в феврале, что нельзя сказать о годовом: в марте 2022 года, по данным Vortexa, Индия импортировала из России всего 68,6 тыс. барр. нефти в сутки. Россия нарастила поставки на фоне санкций из-за военных действий на Украине: 5 декабря вступил в силу потолок цен на сырую нефть, а 5 февраля — на нефтепродукты. Reuters писал, что в декабре российский сорт нефти Urals стал продаваться в Азии с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости: в этом месяце скидка на российское сырье в Индии составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

Имран Хан возглавил правительство в 2018 году. В апреле прошлого года он ушел в отставку, после того как парламент вынес его правительству вотум недоверия. 24 февраля, когда начались военные действия на Украине, Имран Хан находился с визитом в Москве. Он был первым пакистанским премьером, посетившим Россию за последние 23 года.

В начале декабря прошлого года государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Россия будет поставлять в страну нефть, бензин и дизельное топливо со скидкой. Он не уточнил, по какой цене Исламабад будет их закупать и будет ли придерживаться потолка в $60, установленного странами G7 и ЕС. Пакистанская газета The News International писала, что страна запросила 30–40-процентную скидку во время переговоров в Москве в конце ноября. Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала высказать свое мнение позже, отмечало издание.

В конце января 2022 года замминистра энергетики Сергей Мочальников объявил, что Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов, а их объемы определят к концу марта. В конце марта министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Москва продолжает обсуждение. «Мы работаем в этом направлении. Мы договаривались в Исламабаде о поставках, многие вопросы нужно еще решить, но мы упорно идем к этой цели. Начнутся поставки, потом посмотрим предложения, их объемы», — сказал он. Министр нефти Пакистана сообщил, что страна начнет ввозить российскую нефть в начале апреля.