Минэнерго: Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» по поставкам нефти

Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» о нефти

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия договорилась с Пакистаном о поставках в эту страну нефти и нефтепродуктов, соглашение носит концептуальный характер, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Также сделан большой задел в части энергетики и энергетического машиностроения», — отметил он.

Стороны обсудили реализацию проекта «Пакистанский поток», презентовали концепцию газоснабжения Пакистана, предстоит «в кратчайшие сроки посмотреть место «Пакистанского потока» в данной концепции», добавил Мочальников.

Накануне, 19 января, министр энергетики Николай Шульгинов встретился с пакистанским коллегой Сардар Аяз Садиком. Глава российского ведомства указал, что Москва и Исламабад продолжают сотрудничество, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

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