Рогов оценил группировку ВСУ на запорожском направлении в 100 тыс.

Группировка украинских войск на запорожском направлении насчитывает свыше 100 тыс. человек, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, «непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа». Основные резервы ВСУ находятся в отдалении от линии фронта и рассредоточены в подконтрольной украинским войскам части Запорожской и Днепропетровской областей, утверждает Рогов.

Накануне он заявил, что армия Украины в Запорожской области проводит переброску бронетехники и живой силы. Он предположил, что в ближайшее время ВСУ начнут «новый штурм». Российские военные, как отметил Рогов, находятся в полной боевой готовности на своих позициях.

8 июня Минобороны России сообщило, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. «Силами разведки противник был своевременно обнаружен» и остановлен на всех направлениях, заявили в ведомстве.

В тот день Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к президенту Владимиру Зеленскому, сообщили, что украинское контрнаступление началось. Об этом же позже сказал президент России Владимир Путин. При этом он заявил, что ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.

Запорожская область вместе с Херсонской, а также ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Власти Украины и страны Запада не признают итоги голосования. Административный центр Запорожкой области — город Запорожье — остается под контролем Украины.

В Москве называли признание вхождения в состав России новых регионов одним из условий переговоров.