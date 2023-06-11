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В Минобороны сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях

Минобороны: армия сдерживает наступление ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях

Российская армия успешно сдерживает наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях — южнодонецком и запорожском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает «Интерфакс».

По его словам, на южнодонецком направлении «пресечена попытка ведения противником активных действий в районе совхоза «Октябрь». Тогда были уничтожены три боевые бронированные машины. Также российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в районе села Левадное в Запорожской области.

Чехов добавил, что солдаты украинской армии были убиты с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена гаубица Д-30 в районе Гуляйполя.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал агентству ТАСС, что войска успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении. По его словам, российская авиация нанесла удары по опорным пунктам Украины в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское. Помимо этого, артиллеристы уничтожили склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

Артиллерия группировки войск «Запад» успешно сорвала попытку переброски резерва украинских войск на купянском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский. По его словам, группировка ПВО в районе населенных пунктов Ольшана и Новоегорьевка расчетами ЗРК «Тор» уничтожила два беспилотника типа «Фурия» и ANSER. «Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации», - добавил Зыбинский.

В Минобороны сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях
В Минобороны сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях

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