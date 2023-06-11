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Приехавших в Одессу джаз-музыкантов с вокзала забрали в армию

Участников джаз-бенда Junket забрали в армию с вокзала Одессы перед концертом

Участников джазовой группы Junket забрали в армию возле железнодорожного вокзала в Одессе, куда музыканты приехали давать благотворительный концерт. Об этом группа сообщила в своем сообществе в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«У нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. <...> Потом приехали еще двое ребят, которые нас забрали, и по дороге сказали, что мы едем в армию — в самую элитную часть ВСУ под названием ДШВ (десантно-штурмовые войска. — РБК) в Житомирской области. И вот мы уже почти на месте», — рассказали члены группы.

Позже они написали, что «в штурмовики нас не взяли», поэтому остается ждать, «куда повезут». Музыканты уточнили, что их вернули в Одессу, но уже с повесткой в военкомат.

В группе Junket выступают три человека — Георгий Вальчук, Николай Шостов и Дина Сазонов. Специфика группы заключается в том, что все треки — результат импровизации на концертах, без заготовок.

В конце февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что в стране может быть проведена мобилизация большего количества жителей, если это понадобится для выполнения боевых задач. Официально Украина не называет актуальную численность вооруженных сил и не приводит точных данных о потерях в ходе конфликта.

На Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение 24 февраля, в день ввода российских войск в эту страну. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. В мае 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что власти хотят призвать в армию 1 млн человек.

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