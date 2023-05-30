Музыкантов из Москвы отвезли в полицию из-за жалобы на «украинские» песни

Олег Мокряков (Фото: olegakula / VK)

Полиция доставила в отделение музыкантов группы Sharks Band, выступавших на станции московского метро «Китай-город». Об этом РБК сообщил их вокалист Олег Мокряков.

«К нам подошли полицейские и потребовали с ними пройти, потому что на нас пожаловался кто-то из пассажиров, что мы якобы играли украинские песни. Мы, конечно, украинские песни любим, но это не наш репертуар, у нас рок-н-ролл и прочие хиты 1960–1980-х. Видимо, кто-то проходил мимо и услышал, что мы поем не на русском языке, — решили, что на вражеском украинском», — предположил он.

По словам музыканта, их увезли в отделение полиции, провели беседу, но протокол составлять не стали, «взяли объяснение».

Мокряков сказал, что в группе возмущены случившимся. «Изучим, что можно предпринять, но так этого не оставим», — пообещал он.

РБК направил запрос в МВД Москвы.

Sharks Band — аккредитованные музыканты проекта «Музыка в метро». В их репертуаре есть как собственные песни, так и каверы: в описании коллектива во «ВКонтакте» говорится, что он «качественно и весело» исполняет песни The Beatles, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin.