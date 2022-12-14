Минобороны сформировало «творческие бригады» с актерами и музыкантами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 66,7 (+0,43) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 63,21 (+0,44) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Apple выпустила iOS 16.2. Полный список того, что изменилось Life, 12:06
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 12:05
«Ностальгия — путь к «Феназепаму». Юрий Стоянов — о своих ролях и комедии Life, 12:04
ТАСС узнал о возможности переноса послания Путина на следующий год Политика, 11:59
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:58
В России выявили максимальное число случаев COVID-19 с конца октября Общество, 11:57
Премьер Белоруссии поставил задачи перед новым министром иностранных дел Политика, 11:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
14 декабря комитет Госдумы по финрынку рассмотрит законопроект о майнинге Крипто, 11:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:51
Как снизить влияние саботажа со стороны иностранных акционеров на бизнес Pro, 11:50
ПСБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2022 Пресс-релиз, 11:47
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку Life, 11:47
Суд Якутии отменил штраф журналисту за слово «фронт» в эфире Политика, 11:43
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 11:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сформировало «творческие бригады» с актерами и музыкантами

Минобороны: в России создали две «фронтовые творческие бригады» с актерами и музыкантами
В военном ведомстве напомнили, что во время Великой Отечественной было организовано около 2 тыс. фронтовых творческих бригад, однако в истории новой России это первый опыт
Артист первой фронтовой творческой бригады Минобороны России выступает перед бойцами
Артист первой фронтовой творческой бригады Минобороны России выступает перед бойцами (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Минобороны России сформировало две фронтовые творческие бригады, в которые вошли как мобилизованные, так и артисты-добровольцы, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Творческие бригады нужны для морально-психологической поддержки участников спецоперации, пояснили в министерстве.

«В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния участников СВО по решению министра обороны Главным военно-политическим управлением впервые в современной истории ВС РФ сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов», — говорится в сообщении.

В бригады вошли музыканты, драматические актеры, представители театра «Новая опера» и «Современник», профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

Среди их задач в Минобороны назвали сбор армейского фольклора, а также «культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации».

«На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие особенности и способности мобилизованных, и было принято решение о формировании данного коллектива на базе Ансамбля Западного военного округа», — рассказал руководитель первой фронтовой творческой бригады Владислав (его фамилию Минобороны не уточнило).

Читайте на РБК Pro
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Почему поиск работы в ИТ за границей — это марафон без гарантии победы

Он подчеркнул, что при создании бригад обратились к опыту Великой Отечественной, их было тогда около 2 тыс.

РБК обратился за комментарием в «Современник» и «Новую оперу».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Екатерина Костина
Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин заявил об отсутствии факторов для дополнительной мобилизации
Политика
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
Политика
Путин заявил, что необходимости для новой волны мобилизации сейчас нет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter