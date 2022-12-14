Минобороны сформировало «творческие бригады» с актерами и музыкантами

Минобороны: в России создали две «фронтовые творческие бригады» с актерами и музыкантами

В военном ведомстве напомнили, что во время Великой Отечественной было организовано около 2 тыс. фронтовых творческих бригад, однако в истории новой России это первый опыт

Артист первой фронтовой творческой бригады Минобороны России выступает перед бойцами (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Минобороны России сформировало две фронтовые творческие бригады, в которые вошли как мобилизованные, так и артисты-добровольцы, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Творческие бригады нужны для морально-психологической поддержки участников спецоперации, пояснили в министерстве.

«В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния участников СВО по решению министра обороны Главным военно-политическим управлением впервые в современной истории ВС РФ сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов», — говорится в сообщении.

В бригады вошли музыканты, драматические актеры, представители театра «Новая опера» и «Современник», профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

Среди их задач в Минобороны назвали сбор армейского фольклора, а также «культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации».

«На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие особенности и способности мобилизованных, и было принято решение о формировании данного коллектива на базе Ансамбля Западного военного округа», — рассказал руководитель первой фронтовой творческой бригады Владислав (его фамилию Минобороны не уточнило).

Он подчеркнул, что при создании бригад обратились к опыту Великой Отечественной, их было тогда около 2 тыс.

РБК обратился за комментарием в «Современник» и «Новую оперу».