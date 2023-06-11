МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
МИД сообщил, из-за чего 6 июня начала разрушаться Каховская ГЭС Политика, 01:52
Как «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Видео Спорт, 01:41
Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе Политика, 01:25
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров Политика, 00:57
Аргентинец первым в истории выиграл все главные трофеи в футболе за сезон Спорт, 00:52
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины Политика, 00:41
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке Политика, 00:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Холанд повторил уникальное для английского футбола достижение Роналду Спорт, 00:33
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях Политика, 00:32
«Манчестер Сити» стал лидером сезона по заработку в Лиге чемпионов Спорт, 00:25
«Манчестер Сити» стал вторым клубом из Англии в истории, кто сделал требл Спорт, 00:10
«Манчестер Сити» впервые в истории победил в финале Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:55
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов Политика, 10 июн, 23:49
Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России» Политика, 10 июн, 23:45
Политика ,  
0 

МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке

МИД: по трем из пяти задач по зерновой сделке отсутствует прогресс из-за западных стран

По трем из пяти задачам в рамках зерновой сделки отсутствует прогресс из-за блокировки решений со стороны западных стран. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Ведомство сообщило, что «состоялся детальный обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта». На встрече было уделено особое внимание пяти темам: переподключению «Россельхозбанка» к международной банковской системе SWIFT, возобновлению поставок запчастей и техники, аммиакопровод «Тольятти-Одесса» (подрыв которого произошел 5 июня), разблокировке замороженных российских активов и транспортной логистике. По трем из них — переподключению к SWIFT, аммиакопроводу и запчастям — продвижение «полностью заблокировано западными столицами».

Замглавы МИД Сергей Вершинин «осудил подрыв украинцами аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года».

Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» произошел близ села Масютовка в Харьковской области вечером 5 июня, заявили в Минобороны России. За этим стояли украинские диверсанты, утверждают в ведомстве. О повреждении аммиакопровода 5 июня сообщали также власти Харьковской области, они обвинили в произошедшем Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что возобновление работы аммиакопровода — одно из условий продления зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной с ООН и Турцией по отдельности. Соглашение неоднократно продлевалось, однако в последний раз Москва заявила, что один из пунктов сделки по содействию экспорту российских удобрений и продовольствия не исполняется. Из-за этого соглашение может в дальнейшем не продлеваться. Срок действия сделки истекает 17 июля, и Россия не видит перспектив для ее продления.

«Россельхозбанк» попал под санкции Евросоюза. Брюссель отказался переподключать его к SWIFT до окончания боевых действий на Украине.

Читайте на РБК Pro
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Как блогерам избежать излишнего внимания ФНС и Следственного комитета
Теги
Зерновая сделка аммиакопровод МИД Россельхозбанк SWIFT
Материалы по теме
МИД вызвал посла Японии и заявил ему об «опасном тупике» из-за Украины
Политика
Киев заявил о наличии «плана Б» на случай срыва зерновой сделки
Политика
Лавров рассказал, когда зерновая сделка перестанет работать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter