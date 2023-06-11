МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке

По трем из пяти задачам в рамках зерновой сделки отсутствует прогресс из-за блокировки решений со стороны западных стран. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Ведомство сообщило, что «состоялся детальный обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта». На встрече было уделено особое внимание пяти темам: переподключению «Россельхозбанка» к международной банковской системе SWIFT, возобновлению поставок запчастей и техники, аммиакопровод «Тольятти-Одесса» (подрыв которого произошел 5 июня), разблокировке замороженных российских активов и транспортной логистике. По трем из них — переподключению к SWIFT, аммиакопроводу и запчастям — продвижение «полностью заблокировано западными столицами».

Замглавы МИД Сергей Вершинин «осудил подрыв украинцами аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года».

Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» произошел близ села Масютовка в Харьковской области вечером 5 июня, заявили в Минобороны России. За этим стояли украинские диверсанты, утверждают в ведомстве. О повреждении аммиакопровода 5 июня сообщали также власти Харьковской области, они обвинили в произошедшем Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что возобновление работы аммиакопровода — одно из условий продления зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной с ООН и Турцией по отдельности. Соглашение неоднократно продлевалось, однако в последний раз Москва заявила, что один из пунктов сделки по содействию экспорту российских удобрений и продовольствия не исполняется. Из-за этого соглашение может в дальнейшем не продлеваться. Срок действия сделки истекает 17 июля, и Россия не видит перспектив для ее продления.

«Россельхозбанк» попал под санкции Евросоюза. Брюссель отказался переподключать его к SWIFT до окончания боевых действий на Украине.