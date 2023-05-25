Кылычдароглу заявил о зависимости Турции от России из-за газового хаба

Кылычдароглу: Турция не должна быть зависима от России в энергетике из-за газового хаба

Если в Турции будет построен газовый хаб для российского газа, то зависимость страны от Москвы в энергетическом плане возрастет, заявил кандидат в президенты республики Кемаль Кылычдароглу, передает агентство Anka.

«Мы договорились с Москвой, и они построят здесь газовый хаб. Если сейчас Турция зависима от нее в энергоносителях на 30-40%, то с реализацией проекта создания хаба эта зависимость вырастет до 70-80% и тогда эта зависимость будет полной», — сказал политик.

По его словам, он не против «хороших отношений с Россией», но выступает против «энергетической зависимости» Анкары от Москвы.

Идею создать в Турции газовый хаб выдвинул российский президент Владимир Путин в октябре прошлого года. По его словам, проект позволил бы компенсировать утраченные объема транзита по газопроводам «Северный поток» в Балтийском море, которые были взорваны в сентябре 2022-го. Путин отмечал, что появление хаба сделало бы турецкие маршруты основными для поставок российского газа в Европу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, соперник Кылычдароглу на нынешних выборах, согласился с предложением Путина и назвал подходящим местом для строительства хаба регион Фракия на северо-западе страны, там, где находится Стамбул.

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