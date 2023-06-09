Владимир Путин и Александр Лукашенко начали неформальную встречу в Сочи

Путин и Лукашенко начали неформальную встречу в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Владимир Путин и Александр Лукашенко начали неформальную встречу в Сочи. Об этом сообщают близкие к обоим лидерам телеграм-каналы «Пул первого» и RIA_Kremlinpool.

Встречу накануне анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Предыдущий визит Лукашенко в Россию состоялся 24 мая, он принял участие в заседании второго Евразийского экономического форума.

До этого Лукашенко посетил празднование Дня Победы в Москве 9 Мая. После возвращения в Минск он несколько дней не появлялся на публике, а 23 мая рассказал, что переболел аденовирусом.