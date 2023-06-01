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Лукашенко заявил об ошибке России и Белоруссии по Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: украинский вопрос нужно было решить в 2014–2015 годах
Лукашенко заявил о согласии с Путиным: «не мы развязали эту войну». По словам президента Белоруссии, конфликт начался «задолго до 2014 года»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Москве и Минску нужно было решить украинский вопрос еще в 2014–2015 годах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб.

«Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы», — сказал он (цитата по БелТА).

По словам Лукашенко, участники нормандских переговоров по мирному урегулированию «откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией». А сам он «абсолютно согласен» с Владимиром Путиным, когда тот говорит, что «не мы начали эту войну».

«Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот «коричневый» переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводят», — заявил президент Белоруссии.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украине. Киев объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

Путин неоднократно заявлял, что Россия не начинала войны — она пытается прекратить ту, которую против нее ведут. «Война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих на Донбассе», — говорил он.

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Политический кризис на Украине начался осенью 2013 года, к нему привело решение правительства приостановить подготовку к подписанию об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это спровоцировало массовые акции протеста.

В феврале 2014 года президент Украины Виктор Янукович подписал с лидерами оппозиции соглашение о выходе из политического кризиса. Документ предусматривал проведение внеочередных президентских выборов до декабря 2014 года и возвращение к Конституции 2004 года. Стороны договорились в течение десяти дней сформировать «правительство национального единства». Помимо этого, в стране должна была начаться конституционная реформа, подразумевающая переход к парламентско-президентской форме правления. При подписании документа присутствовали министры иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

На следующий день после подписания соглашения Верховная рада приняла постановление «О самоустранении президента Украины Виктора Януковича от выполнения конституционных полномочий», хотя тот заявил, что не собирается уходить в отставку. И.о. главы государства стал Александр Турчинов.

В апреле участники антиправительственных митингов, проходивших в городах юго-востока Украины, захватили ряд административных зданий в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также штурмовали отделения полиции. Переходное правительство Украины во главе с Турчиновым начало «антитеррористическую операцию» в Донбассе. В мае на фоне военных действий в стране прошли внеочередные президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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