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Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает БелТА.

Во время визита 24–25 мая Лукашенко примет участие в пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Он планирует представить «позицию и приоритеты Белоруссии по ключевым вопросам сотрудничества». Тема форума: «Евразийская интеграция в многополярном мире».

В мероприятии примут участие представители более 50 стран. Кроме того, ожидается, что в нем будут участвовать представители Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции, говорится на сайте форума.

Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

Последний раз Лукашенко приезжал в Москву 9 мая, на парад Победы, но на совместном завтраке приглашенных иностранных лидеров не присутствовал: в Кремле говорили, что «у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать». Потом президент пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии.

23 мая Лукашенко рассказал, что переболел аденовирусом, и добавил, что у него не было возможности лечиться из-за плотного графика и «все это накопилось». «Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — предупредил президент.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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