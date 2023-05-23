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Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается

Александр Лукашенко рассказал, что переболел аденовирусом
Белорусский президент объяснил, что «все это накопилось», потому что у него не было времени лечиться. «Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — сказал он

Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом, передает БелТА.

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня», — сказал он на совещании по вопросам здравоохранения.

Он добавил, что у него не было возможности лечиться из-за плотного графика и «все это накопилось». «Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — предупредил Лукашенко.

Аденовирусная инфекция — это группа острых вирусных заболеваний, при которых возникает поражение слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидных тканей. В общей структуре острых респираторных заболеваний аденовирусная инфекция составляет около 20%, наиболее часто встречается у детей.

Лукашенко несколько дней не появлялся на публике после визита в Москву на 9 Мая. В тот день его участие в программе праздника было сокращено — он не пришел на завтрак иностранных лидеров, который устраивал Кремль, а после возложения цветов в Минске не стал выступать с традиционной речью.

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14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии, однако на следующий день посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. У него была забинтована рука, говорил он хрипло.

Накануне белорусский президент заявил, что 24 мая планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Минск ничего о состоянии здоровья Лукашенко ранее официально не сообщал.

Александру Лукашенко 68 лет, он руководит Белоруссией с июля 1994 года. В 2014 году Лукашенко сделали операцию на колене, а в 2020-м президент сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом. В том же году, отвечая на слухи о госпитализации Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила: «Традиционное — не дождетесь».

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Константин Нагаев Константин Нагаев
Александр Лукашенко болезнь Белоруссия
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