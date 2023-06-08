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Песков назвал дату и место встречи Путина с Лукашенко
Песков: встреча Путина и Лукашенко пройдет 9 июня в России
Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа)
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это будет завтра [9 июня] в России», — сказал Песков. Утром Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным «в ближайшее время».
Последний раз белорусский президент прилетал в Россию 24 мая — он принял участие в заседании второго Евразийского экономического форума.
До этого Лукашенко посетил празднование Дня Победы в Москве 9 Мая. После возвращения в Минск он несколько дней не появлялся на публике, а 23 мая рассказал, что переболел аденовирусом.