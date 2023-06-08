Рогов заявил о «колоссальных потерях» ВСУ при попытке контрнаступления

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Вооруженные силы Украины перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, однако их попытка прорвать российскую оборону привела к колоссальным потерям. Об этом заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, с российской стороны для сдерживания наступления украинских сил задействованы артиллерия, авиация и танковые резервы.

Рогов 8 июня сообщил, что за сутки ВСУ потеряли более 30 единиц техники на запорожском направлении, «по самым скромным подсчетам». Украинские силы впервые применили дорогостоящие ракеты HIMARS для обстрела окопов российских войск, но удары не имели успеха, подчеркнул он.

Ранее, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета.

При этом, по словам министра, при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, еще 210 человек получили ранения.

За день до этого Минобороны России сообщило о крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Киев не достиг целей и наступление было сорвано, добавили в ведомстве.

В то же время cекретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина еще не начинала свое контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают».