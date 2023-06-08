Рогов сообщил об отражении «трех валов» украинского наступления

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Российские военные отбили на запорожском направлении «три вала украинского «наступа», сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Нет сомнения, что будут и четвертый, и пятый... и девятый», — предположил он.

За несколько часов до этого Рогов сообщил, что ВСУ перешли в масштабное наступление, но их попытка прорвать российскую оборону привела к большим потерям.

Минобороны заявляло, что в ночь на 8 июня украинские войска попытались прорвать российскую оборону силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники, но наступление остановил «превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами».

8 июня Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к президенту Владимиру Зеленскому, сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Украинские войска усилили удары по передовым позициям на юго-востоке страны, сообщала WP. Собеседники ABC утверждали, что идет активная фаза контрнаступления.

Накануне cекретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не начинали контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают».