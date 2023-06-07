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Захарова пообещала жесткий ответ России на атаки на Запорожскую АЭС

Захарова: Россия будет жестко отвечать на любые атаки на ЗАЭС со стороны Украины
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Россия «предельно жестко» ответит на любые атаки на Запорожскую АЭС со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ответ последует и за нападениями на критически важные объекты инфраструктуры станции, включая линии электроснабжения «и, конечно, город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей».

Представитель МИДа добавила, что Украина отвергла сформулированные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять принципов для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Реакция Украины на предложения Гросси, по мнению дипломата, демонстрирует нацеленность Киева «на продолжение провокаций в отношении ЗАЭС».

Глава МАГАТЭ выдвинул свои предложения 30 мая. В список предложенных им принципов вошли:

  • запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;
  • отказ от использования станции как склада или базы для тяжелого вооружения и места дислокации военных;
  • избежание создания риска для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;
  • защита от атак и актов саботажа на системы и структуры обеспечения безопасности станции;
  • отказ от действий, подрывающих эти принципы.

Постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что этот план не вызывает возражений у России. Постпред Украины Сергей Кислица, в свою очередь, заявил, что предложения Гросси «необходимо дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации» АЭС.

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6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. Россия и Украина обвинили в случившемся друг друга. Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища, вода из которого используется станцией для охлаждения. В МАГАТЭ сообщили, что угрозы ЗАЭС из-за обрушения плотины Каховской ГЭС нет, но пообещали усилить миссию на атомной электростанции.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Украина Запорожская АЭС ВСУ Запорожье Запорожская область
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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