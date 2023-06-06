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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Балицкий сообщил о запасах воды в Запорожской области на 1,5 месяца

Балицкий: прорыв на Каховской ГЭС навредит сельскому хозяйству, воды хватит на 1,5 месяца
Запасов в Запорожской области хватит на полтора месяца, но в перспективе районы окажутся без воды, заявил Балицкий. По его словам, в этом сезоне нехватку воды может ощутить Бердянск
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Разрушение плотины Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области, запасов воды в каналах хватит на полтора месяца, сообщил в эфире «России 24» врио главы региона Евгений Балицкий.

«Воду мы, сколько смогли, запасли, пока не будет устранена проблема. <...> В настоящий момент у нас дебет позволяет обеспечивать Запорожскую область водой, разве что город Бердянск немножко может оказаться в низком дебете. Но мы сегодня наращиваем количество скважин <...> в реках, которые находятся рядом. Будем все равно пополнять в летнее время для того, чтобы это не почувствовалось», — сказал он.

Балицкий отметил, что для сельского хозяйства, «конечно, будет ущерб». «Месяца на полтора нам хватит воды. Конечно, в перспективе они окажутся без воды. Поэтому этот сезон мы еще пройдем. Но вот в следующий год, я очень надеюсь, что проблема будет решена», — заявил он.

Что касается ситуации с Запорожской АЭС, то уровень воды в ее районе упал на 2,5 м, ожидается падение до 7 м, сообщил Балицкий. «Но еще раз хочу всех успокоить, что на Запорожскую область это не окажет влияние такое, чтобы мы могли вводить чрезвычайное положение», — заверил он.

По словам главы региона, власти пообщались с руководством АЭС и сделали вывод, что «это не угрожает ситуации, это допустимый уровень». «Конечно, он является нештатным, но он не повлияет на то, что атомная станция выйдет из строя или каким-то образом может повлиять на безопасность области и в целом наших регионов», — заявил Балицкий.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена утром 6 июня. Сама дамба Каховского водохранилища цела. В результате разрушений начался неконтролируемый сброс воды, под угрозой затопления оказались десятки прибрежных населенных пунктов как на правом (контролируется Киевом), так и на левом (контролируется Москвой) берегу Днепра. Жителей начали эвакуировать.

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В администрации Херсонской области заявили, что плотина была разрушена из-за ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». В Кремле обвинили Киев в диверсии. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Украина в свою очередь обвинила в случившемся Россию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские силы «подорвали конструкции» ГЭС изнутри. Из-за разрушения плотины Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Запорожская область Каховская ГЭС плотина сельское хозяйство вода Евгений Балицкий
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