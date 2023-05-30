Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 17:00
Небензя пообещал жесткий ответ на атаки на Запорожскую АЭС Политика, 23:22
Би-би-си узнал о госпитализации отстраненного из-за «Троицы» протоиерея Общество, 23:17
Игорь Чайка и Илан Шор прокомментировали введенные против них санкций ЕС Политика, 22:56
Гросси после слов «удача может отвернуться» предложил план по ЗАЭС Политика, 22:37
Число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 Общество, 22:26
Как выглядит пункт размещения белгородских переселенцев после обстрела Политика, 22:20
В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами Украины Политика, 22:17
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Блинкен анонсировал новые ограничения против России Политика, 22:08
Один человек погиб при обстреле пункта отселенных в Белгородской области Политика, 22:00
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:51
Даниил Медведев пожаловался, что «наелся грунта» на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:44
Губернатор рассказал о «спецоперации» с телескопом из Германии Технологии и медиа, 21:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Атака дронов на Москву. Что известно на данный момент Политика, 21:07

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Гросси после слов «удача может отвернуться» предложил план по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о крайне хрупкой и опасной ситуации на Запорожской АЭС
Гросси не раз предупреждал, что ситуация на ЗАЭС близка к критической. Он отметил, что территория станции не должна подвергаться обстрелам, там нельзя располагать оружие и военных, ее безопасность должна обеспечивать постоянно
Вид на&nbsp;Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Тот факт, что на Запорожской атомной электростанции до сих пор не было ядерных аварий, это везение, но однажды удача может отвернуться. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН, трансляция которого шла на YouTube.

По его словам, ситуация с обеспечением ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне хрупкой и опасной. Только за последнее время станция семь раз отключалась от внешнего электроснабжения и переходила на работу запасных дизельных генераторов, которые являются «последней линией защиты против ядерных происшествий».

Он предложил несколько принципов обеспечения безопасности станции, в том числе:

  • запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;
  • станция не должна быть использована как склад или база для тяжелого вооружения и место дислокации военных;
  • не должен создаваться риск для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;
  • все системы и структуры обеспечения безопасности станции должны быть защищены от атак и актов саботажа;
  • «Не должно предприниматься действий, подрывающих эти принципы».

Гросси также подчеркнул необходимость постоянной работы систем безопасности: персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности станции и принимать решения «свободно от неуместного давления». Глава МАГАТЭ призвал сделать все возможное, чтобы минимизировать возможность ядерной аварии.

Запорожская АЭС с прошлого года подвергается обстрелам. Гросси не раз заявлял, что в связи с этим там складывается сложная ситуация.

Читайте на РБК Pro
Секрет гибких навыков: как распознать их на собеседовании — The Economist
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Время новых имен: что происходит со спонсорством мероприятий в России

Он несколько раз посещал станцию с сентября прошлого года, на станции находится миссия сотрудником МАГАТЭ. По его словам, в течение этого времени прошли «многочисленные встречи, интенсивные консультации» на разных уровнях на Украине и в России по вопросам обеспечения безопасности ЗАЭС.

Выступая на том же заседании Совбеза, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва разделяет беспокойство Гросси относительно станции.

«Обстрелы атомной станции с украинской стороны абсолютно неприемлемы. Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС соответствуют тем мерам, которые мы уже осуществляем длительное время в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне», — сказал он.

По словам Небензи, на территории станции никогда не размещали военных или тяжелое вооружение. Российская сторона предприняла шаги для обеспечения безопасности важнейших компонентов АЭС от атак или саботажа.

Авторы
Теги
Яна Ломакина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Совбез ООН

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Военные предотвратили атаку ударного беспилотника на Запорожскую АЭС
Политика
Глава МАГАТЭ заявил о «крайне неустойчивой» ситуации на Запорожской АЭС
Политика
WP узнала детали плана МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter