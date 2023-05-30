Гросси после слов «удача может отвернуться» предложил план по ЗАЭС

Гросси не раз предупреждал, что ситуация на ЗАЭС близка к критической. Он отметил, что территория станции не должна подвергаться обстрелам, там нельзя располагать оружие и военных, ее безопасность должна обеспечивать постоянно

Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Тот факт, что на Запорожской атомной электростанции до сих пор не было ядерных аварий, это везение, но однажды удача может отвернуться. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН, трансляция которого шла на YouTube.

По его словам, ситуация с обеспечением ядерной безопасности ЗАЭС остается крайне хрупкой и опасной. Только за последнее время станция семь раз отключалась от внешнего электроснабжения и переходила на работу запасных дизельных генераторов, которые являются «последней линией защиты против ядерных происшествий».

Он предложил несколько принципов обеспечения безопасности станции, в том числе:

запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;

станция не должна быть использована как склад или база для тяжелого вооружения и место дислокации военных;

не должен создаваться риск для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;

все системы и структуры обеспечения безопасности станции должны быть защищены от атак и актов саботажа;

«Не должно предприниматься действий, подрывающих эти принципы».

Гросси также подчеркнул необходимость постоянной работы систем безопасности: персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности станции и принимать решения «свободно от неуместного давления». Глава МАГАТЭ призвал сделать все возможное, чтобы минимизировать возможность ядерной аварии.

Запорожская АЭС с прошлого года подвергается обстрелам. Гросси не раз заявлял, что в связи с этим там складывается сложная ситуация.

Он несколько раз посещал станцию с сентября прошлого года, на станции находится миссия сотрудником МАГАТЭ. По его словам, в течение этого времени прошли «многочисленные встречи, интенсивные консультации» на разных уровнях на Украине и в России по вопросам обеспечения безопасности ЗАЭС.

Выступая на том же заседании Совбеза, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва разделяет беспокойство Гросси относительно станции.

«Обстрелы атомной станции с украинской стороны абсолютно неприемлемы. Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС соответствуют тем мерам, которые мы уже осуществляем длительное время в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне», — сказал он.

По словам Небензи, на территории станции никогда не размещали военных или тяжелое вооружение. Российская сторона предприняла шаги для обеспечения безопасности важнейших компонентов АЭС от атак или саботажа.