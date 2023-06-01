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Постпред заявил об отсутствии у России претензий к плану Гросси по ЗАЭС

Ульянов: у России нет никаких возражений к плану Гросси по безопасности Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Сформулированные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять принципов для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС не вызывают у России возражений, заявил «России 24» постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Reuters утром опубликовал материал, в котором со ссылкой на заявление постпреда России при ООН Василия Небензи утверждалось, что Москва не приняла предложенный Гросси план. Такой вывод агентство сделало из слов дипломата, что «предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам», которые российская сторона принимает «в национальном качестве в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне».

Ульянов сказал, что не видел эту публикацию Reuters, но знаком с ее изложением на русском языке. «Конечно, это глупость, полная глупость, искажение нашей позиции, что происходит довольно часто. <...> Дело в том, что наш представитель совершенно четко заявил, что Россия руководствуется этими принципами и пунктами в соответствии с национальными решениями, в своем национальном качестве, ровно с того момента, как она взяла станцию Запорожскую под свой контроль. По-моему, из этого очевидно, что никаких проблем с этими пунктами, сформулированными Гросси, у нас нет», — объяснил российский представитель.

Глава МАГАТЭ выдвинул свои предложения 30 мая. В список предложенных им принципов вошли:

  • запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;
  • отказ от использования станции как склада или базы для тяжелого вооружения и места дислокации военных;
  • избежание создания риска для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;
  • защита от атак и актов саботажа на системы и структуры обеспечения безопасности станции;
  • отказ от действий, подрывающих эти принципы.

Небензя подчеркнул, что на территории станции никогда не размещали военных или тяжелое вооружение. Постпред Украины Сергей Кислица в свою очередь заявил, что предложения Гросси «необходимо дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации» АЭС.

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Запорожская АЭС перешла под контроль российских сил в феврале 2022 года, а осенью Запорожская область вошла в состав России. С начала военной операции на Украине станция многократно подвергалась обстрелам, в которых стороны конфликта обвиняли друг друга.

Теги
Михаил Ульянов Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС
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