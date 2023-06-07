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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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В Херсоне после разрушения плотины затопило храм УПЦ

Храм УПЦ затопило в Херсоне после разрушения плотины Каховской ГЭС
Ситуация в Херсоне после разрушения&nbsp;Каховской ГЭС
Ситуация в Херсоне после разрушения Каховской ГЭС (Фото: Владислав Мусиенко / Reuters)

Храм Касперовской иконы Божией Матери Украинской православной церкви (УПЦ) затопило в районе Корабел в Херсоне после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщается на ее сайте.

«Сейчас храм затопило — внутри церкви плавает вода, разрушая как само здание храма, так и церковную утварь, мебель и иконы. Также пострадала и церковная пекарня, в которой пекли благотворительный хлеб и готовили обеды для пострадавших херсонцев, — сейчас пекарня и ее сырье тоже затоплены», — говорится в сообщении.

Как пишет «Страна», Корабел (также известен как Остров) больше других районов Херсона пострадал от затопления. По данным украинской стороны, вода там поднялась до 3 м и район фактически оказался под водой. К утру оттуда эвакуировали 1,5 тыс. человек.

Плотина на Каховской ГЭС разрушилась накануне, 6 июня. Пострадали населенные пункты на обоих берегах реки (правый, где находится Херсон, контролирует Украина, левый — Россия). Обе страны провели эвакуацию.

Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Российская сторона отвергла обвинения и назвала случившееся «преднамеренной диверсией» Киева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году. Московский патриархат считает эту церковь раскольнической.

УПЦ раньше входила в состав Московского патриархата, но в мае прошлого года объявила о независимости.

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Теги
УПЦ наводнение затопление храм Херсон Каховская ГЭС
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