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В УПЦ заявили о захвате храма сторонниками ПЦУ

УПЦ: сторонники ПЦУ захватили храм в Хмельницком районе Украины

В УПЦ заявили о захвате храма сторонниками ПЦУ
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Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ; Московский патриархат считает ее раскольнической) захватили 2 июня Николаевский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области, сообщается в телеграм-канале УПЦ.

«Возглавляли группировку рейдеров местный предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. Без всякого разрешения эти люди сломали двери храма и заменили замки», — говорится в сообщении.

Как сообщают в УПЦ, Черниевич «прибег к применению грубой физической силы непосредственно к верующим Украинской православной церкви», полиция была на месте, но не вмешивалась в происходящее. В храме также остались личные вещи прихожан, к которым их лишили доступа.

УПЦ отметила, что в конце марта религиозная община Николаевского храма поселка Меджибож Хмельницкой епархии провела общее приходское собрание, на котором приняла решение оставаться в юрисдикции УПЦ.

В пресс-службе епархии сообщили, что «вмешательство территориального общества в деятельность религиозных организаций» противоречит Конституции Украины. Настоятель и члены законной религиозной общины Николаевского храма обратились в органы Национальной полиции «с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ».

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Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.

УПЦ ранее входила в состав Московского патриархата, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. Тем не менее власти Украины продолжили оказывать давление на церковь: в ее епархиях проводились обыски, а в январе украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, который может позволить запретить деятельность УПЦ.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине сообщало о дискриминационных действиях властей в отношении УПЦ.

Теги
УПЦ ПЦУ Украина Русская православная церковь Украинская православная церковь храм
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