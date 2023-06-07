В Никополе начали жесткую экономию воды после прорыва на Каховской ГЭС

Последствия обстрела Каховской ГЭС (Фото: Владислав Мусиенко / Reuters)

В Никополе и Никопольском районе Днепропетровской области ввели режим жесткой экономии воды. Об этом сообщил в телеграм-канале глава районной администрации Евгений Евтушенко.

«Друзья, включаем режим жесткой экономии воды. Как питьевой, так и технической», — написал он. Евтушенко призвал тех, у кого есть возможность, запасать воду. Власти ведут переговоры с торговыми сетями для заказа дополнительных объемов питьевой воды, добавил он.

Никополь находится выше по течению Днепра относительно Каховской ГЭС, где накануне разрушилась плотина. Пострадали населенные пункты на обоих берегах реки (правый контролирует Украина, левый — Россия). Обе страны провели эвакуацию.

Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Российская сторона отвергла обвинения и назвала случившееся «преднамеренной диверсией» Киева. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

Минздрав Украины призвал местных жителей не пить водопроводную воду, а запастись привозной или бутилированной. Там пояснили, что на дне могло быть много опасных веществ, а в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, из уборных и мусорных свалок.