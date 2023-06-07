СК сообщил о первом случае отравления сидром в Курганской области

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Первый случай отравления суррогатным сидром выявили в Курганской области, сообщило управление Следственного комитета (СК) по региону.

В больницу попала жительница города Шумиха. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Полиция изъяла из продажи в регионе более 17 тыс. литров алкогольного напитка. «Владелец изъятой продукции имеет сеть магазинов разливных напитков, один из которых находится в городе Шумиха. Предприниматель пояснил, что, узнав об опасности данных напитков, он вывез продукцию из торговых объектов на склад. В настоящее время она находится на территории склада под контролем сотрудников полиции», — сообщили в региональном управлении МВД.

О первых случаях отравления суррогатным сидром стало известно 5 июня. Помимо Курганской области алкогольным напитком отравились жители Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии. Среди пострадавших есть четверо детей и беременная женщина. По последним данным Минздрава, в общей сложности погибли минимум 29 человек.

По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди» в Самарской области. Предпринимателя, поставлявшего суррогат, задержали. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следственный комитет сообщал, что в напитке, изъятом в Ульяновской области, выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. В Удмуртии изъяли партию нереализованного сидра объемом более 12,5 тыс. л, в крови пострадавших нашли метанол. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по отравлению сидром в одно производство.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток. Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. По всей России специалисты территориальных органов Роспотребнадзора уже изъяли более 37 тыс. л «Мистера Сидра».