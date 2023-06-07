Депутаты и пивовары призвали усилить контроль на рынке из-за отравлений

Генпрокуратуру, правительство, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор просят начать внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений граждан. Соответствующую просьбу направили депутаты Госдумы и Общественная потребительская инициатива (ОПИ), передает газета «Известия».

По данным «Коммерсанта», свои предложения «по усилению контроля и обелению рынка» также направил Минфину исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов.

Глава ОПИ Олег Павлов заявил, что не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%). По его словам, причиной этому стало поэтапное введение маркировки.

Депутаты Госдумы считают, что «нормы действующего законодательства и нормативно правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем». Об этом говорится в письме лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой премьер-министру Михаилу Мишустину.

Речь идет об инцидентах массового отравления алкогольными напитками, преимущественно «Мистером Сидром». Напиток произведен в Самарской области. В Роспотребнадзоре сообщили, что в Курганской области, Удмуртии, Крыму, Владимирской области, Мордовии, Марий Эл, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях и Пермском крае изъяли 37,6 тыс. л напитка.

Общее число умерших после употребления этого сидра в России достигло 30. В Ульяновской области число жертв выросло до 20, еще семь человек умерли в Самарской области, два — в Нижегородской, один — в Удмуртии. МВД сообщало, что экспертиза выявила в изъятом напитке примеси метанола и этилбутирата.