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Массовое отравление сидром ,  
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Число пострадавших из-за сидра в Ульяновской области выросло до 42

Число пострадавших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 42

Число случаев отравления суррогатным алькогольным напитком в Ульяновской области выросло до 62, сообщило министерство здравоохранения региона.

Из 62 отравившихся 20 человек погибли. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести. Ранее в ульяновском Минздраве сообщали, что в больницы с отравлением попал 31 пациент. У некоторых из них отмечается положительная динамика.

О первых случаях отравления суррогатным сидром стало известно 5 июня. Помимо Ульяновской области, алкогольным напитком отравились жители Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии. Среди пострадавших есть четверо детей и беременная женщина. По последним данным Минздрава, общее число жертв достигло 29.

По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди» в Самарской области. Предпринимателя, поставлявшего суррогат, задержали. Глава

Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять из продажи алкогольный напиток. Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки.

Следственный комитет сообщал, что в напитке, изъятом в Ульяновской области, выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. В Удмуртии изъяли партию нереализованного сидра объемом более 12,5 тыс. л., в крови пострадавших нашли метанол. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по отравлению сидром в одном производстве.

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Ульяновская область отравление массовое отравление Минздрав «Мистер Сидр»
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