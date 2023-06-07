Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бриагад ВСУ Политика, 06:14
Депутаты и пивовары призвали усилить контроль на рынке из-за отравлений Общество, 05:50
США запустят спутники для отслеживания угроз со стороны России и Китая Технологии и медиа, 05:47
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи вступил в президентскую гонку в США Политика, 05:09
МФТИ возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат айтишников Общество, 05:00
«Коммерсантъ» узнал о просьбе НОВАТЭКа о льготах инвесторам «Ямал СПГ» Бизнес, 04:55
СК завел дело после сообщений о пропаже двух граждан КНДР Общество, 04:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава Республики Сербской обвинил Британию в попытке свергнуть Вучича Политика, 03:54
США окажут Киеву помощь после разрушений на Каховской ГЭС Политика, 03:51
Глава СК поставил на контроль расследование подрыва на Каховской ГЭС Политика, 03:29
Иран представил свою первую гиперзвуковую ракету Политика, 03:01
Британская разведка изучит обстоятельства разрушения Каховской ГЭС Политика, 03:00
В Германии организатора пророссийских акций оштрафовали на €900 Политика, 02:40
На Западе увидели признаки начала контрнаступления Украины Политика, 02:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бриагад ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ

Российские войска ракетными и артиллерийскими ударами поразили позиции трех украинских бригад на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости».

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сказал Савчук.

Также представитель Минобороны сообщил о поражении российской авиацией складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.

Накануне Минобороны отчиталось об отражении четырех попыток украинского наступления в районе Артемовска (украинское название Бахмут). При этом за день до этого глава ДНР Денис Пушилин описывал ситуацию на флангах вблизи Артемовска как «очень тяжелую, но контролируемую».

Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ ЛНР Минобороны
Материалы по теме
На Западе увидели признаки начала контрнаступления Украины
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Военная операция на Украине. Карта на 6 июня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter