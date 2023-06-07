Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бриагад ВСУ

Российские войска ракетными и артиллерийскими ударами поразили позиции трех украинских бригад на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости».

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сказал Савчук.

Также представитель Минобороны сообщил о поражении российской авиацией складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.

Накануне Минобороны отчиталось об отражении четырех попыток украинского наступления в районе Артемовска (украинское название Бахмут). При этом за день до этого глава ДНР Денис Пушилин описывал ситуацию на флангах вблизи Артемовска как «очень тяжелую, но контролируемую».